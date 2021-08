Fred Rutten keert na een afwezigheid van zes jaar terug in een functie in het Nederlandse voetbal. De oud-trainer van onder meer PSV, Feyenoord en FC Twente treedt toe tot de raad van commissarissen van het gepromoveerde NEC.

De 58-jarige Rutten volgt in Nijmegen clubicoon Leen Looijen op, die op 1 augustus zijn taken als commissaris neerlegde. De 74-jarige Gelderlander blijft wel als scout en cultuurbewaker actief voor NEC. Rutten gaat zich net als Looijen bezighouden met de technische zaken.

De in Wijchen geboren Rutten zat afgelopen seizoen al op de tribunes van NEC, als adviseur van geldschieter Marcel Boekhoorn. Boekhoorn stak deze zomer opnieuw miljoenen in de club, onder meer om de organisatie te herstructureren.

Rutten bekleedde in 2019 voor het laatst een officiële functie in de voetballerij, als trainer van Anderlecht. Na ruim drie maanden werd hij vanwege teleurstellende resultaten alweer ontslagen bij de Belgische grootmacht. Sindsdien stond hij niet meer op het veld als coach.

Rutten werkte in Nederland als trainer van FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord. Met FC Twente boekte hij zijn grootste succes door in 2001 de KNVB-beker te veroveren. Het is tot dusver zijn enige prijs als coach. In het buitenland had hij Schalke 04, Al Shabab (Verenigde Arabische Emiraten) en het Israëlische Maccabi Haifa onder zijn hoede.

NEC promoveerde afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2017 naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer won de play-offs om promotie, nadat de club uit Nijmegen als zevende was geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie. Zaterdag begint NEC aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Ajax (aftrap 21.00 uur).