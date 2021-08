Brentford FC geniet, maar kan ook nog niet helemaal geloven dat het na het debuut in de Premier League bovenaan staat. De Londense club, die na 74 jaar terug is op het hoogste niveau, stuntte vrijdag met een 2-0-zege op Arsenal.

"We zijn maar een bushalte in Hounslow", zei trainer Thomas Frank na de overwinning in het Brentford Community Stadium, dat gelegen is in de wijk in het zuidwesten van Londen. "Eigenlijk horen we niet bovenaan te staan. Debuteren met de koppositie is een droom voor de club en de supporters."

Twaalf jaar geleden speelde Brentford nog in de League Two, het vierde niveau in Engeland, en de zege op Arsenal is een nieuw hoogtepunt in de opmars van de club. De Spanjaard Sergi Canós maakte na 22 minuten de openingstreffer en zeventien minuten voor tijd zette Christian Nørgaard de 2-0-eindstand op het scorebord.

"Mijn spelers waren fantastisch vandaag", vertelde Frank tegen Sky Sports. "Ze hebben zich helemaal leeg gelopen en waren dapper. De intensiteit waarmee we speelden was goed."

Brentford FC-trainer Thomas Frank. Foto: Getty Images

'We probeerden het met inworpen'

Drijvende kracht achter het succes van Brentford is eigenaar en dataspecialist Matthew Benham, die de club in 2012 in handen kreeg. Data zijn een belangrijke factor bij het transferbeleid van de club en in de tactiek. Zo maakt Brentford gebruik van een heuse inworptrainer: de Deen Thomas Grønnemark.

De tweede goal van Brentford tegen Arsenal kwam dan ook voort uit een extreem verre ingooi van Mads Bech Sørensensen. "Ik dacht al dat we het verschil konden maken met standaardsituaties", zei Frank. "Daarom probeerden we het met verre ingooien, en met succes."

De kans is niet groot dat Brentford de eerste speelronde in de Premier League afsluit als koploper, want er staan dit weekend nog negen wedstrijden op het programma. Tottenham Hotspur-Manchester City is zondag het aansprekendste affiche.

