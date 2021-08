Ondanks de 0-1-nederlaag tegen sc Heerenveen bij de terugkeer in de Eredivisie waren de spelers van Go Ahead Eagles vrijdag redelijk optimistisch. Keeper Warner Hahn en captain Bas Kuipers verwachten dat de komende weken wel punten gepakt gaan worden.

"Als je zo tegenstand biedt, dan biedt dat perspectief. We zijn niet van de mat gespeeld", zei Kuipers na afloop in De Adelaarshorst tegen ESPN. Hahn sprak woorden van gelijke strekking: "We hebben laten zien wie we zijn. En natuurlijk gaan we nog weleens verliezen, maar als we lef en bluf tonen, dan komen er punten aan."

Zowel Kuipers als Hahn erkent wel dat het contrast tussen de eerste en de tweede helft groot was bij de promovendus. Voor rust was Heerenveen duidelijk sterker en maakte Tibor Halilovic al na zeven minuten de enige goal van de wedstrijd.

"We toonden te veel respect voor Heerenveen. Ze waren comfortabel aan de bal, terwijl wij steeds de verkeerde keuzes maakten. Veel van onze jongens zijn nieuw in de Eredivisie, dat kan ermee te maken hebben", zei Hahn, die eerder op het hoogste niveau speelde voor Heerenveen, PEC Zwolle en Excelsior.

"Dat kan inderdaad spanning geven", vertelde Kuipers, die Eredivisie-ervaring heeft opgedaan bij Excelsior en ADO Den Haag. "Een Eredivisie-debuut geeft spanning."

Bas Kuipers in duel met achter zich Milan van Ewijk. Bas Kuipers in duel met achter zich Milan van Ewijk. Foto: Pro Shots

'We hebben een leuke ploeg'

Na rust was Go Ahead sterker en had het kunnen en misschien wel moeten scoren. Kuipers: "Onze trainer (Kees van Wonderen, red.) zei halverwege dat we de schroom van ons af moesten gooien en dat hebben we gedaan. We hadden meer druk naar voren, voorkwamen dat Joey Veerman aan de bal kwam en het publiek was fantastisch. De pech was alleen dat de goal niet viel."

Hahn: "In de tweede helft hebben we laten zien dat we een leuke en goede ploeg hebben, het ontbrak alleen aan een doelpunt. Dit is zeker hoopgevend richting de komende wedstrijden."

Go Ahead, dat na vier jaar terug is in de Eredivisie, vervolgt het seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Daarna wacht een thuisduel met Sparta op zaterdag 28 augustus.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie