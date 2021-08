Brentford heeft vrijdagavond in de openingswedstrijd van het Premier League-seizoen meteen voor een stunt gezorgd. De promovendus won thuis met 2-0 van Arsenal. In Duitsland begon Bayern München slecht aan het Bundesliga-seizoen met een 1-1-gelijkspel bij Borussia Mönchengladbach.

Brentford keerde vorig seizoen na 74 jaar terug op het hoogste Engelse niveau en stond in de eerste wedstrijd meteen voor een zware klus, want dertienvoudig landskampioen Arsenal kwam op bezoek.

De promovendus was echter niet onder de indruk van Arsenal en ging al snel op zoek naar de openingstreffer. Een schot van Bryan Mbeumo spatte nog uiteen op de paal, waarna Sergi Canós de score halverwege de eerste helft wel opende met een schot in de linkerhoek.

Arsenal had alle tijd om de achterstand weg te werken, maar slaagde er nauwelijks in om grote kansen te creëren. Brentford deed dat wel en dat leidde ruim een kwartier voor tijd tot de 2-0: Christian Nørgaard kopte raak na een verre inworp van Mads Berg. 'The Gunners' gingen nog op jacht naar de aansluitingstreffer, maar wisten de spanning niet meer terug te brengen.

Bij Arsenal viel Bukayo Saka na een uur spelen in. De Engelse EK-ganger, die in de finale tegen Italië de beslissende penalty miste en daarna op sociale media racistisch bejegend werd, kreeg van de supporters van Brentford een groots onthaal.

Bayern verspeelt punten tegen Gladbach bij competitiestart

In Duitsland kreeg de valse start van Bayern al na tien minuten spelen gestalte. Alassane Pléa dook na een counter vrij op voor Manuel Neuer en de Franse spits van Borussia Mönchengladbach faalde niet oog in oog met de doelman van 'Der Rekordmeister': 1-0.

Nog voor rust kwam de 31-voudig landskampioen op gelijke hoogte. Robert Lewandowski, die vorig seizoen met 41 Bundesliga-doelpunten het record van Gerd Müller evenaarde, volleerde raak uit een hoekschop van Joshua Kimmich.

In de slotfase was Borussia Mönchengladbach nog dicht bij de winnende 2-1, maar Lars Stindl zag zijn afstandsschot op fenomenale wijze gekeerd worden door Neuer. Mönchengladbach claimde tevergeefs nog twee penalty's bij de videoscheidsrechter.

De remise is een tegenvaller voor trainer Julian Nagelsmann, die bezig is aan zijn eerste seizoen als trainer van Bayern München. De pas 34-jarige coach werd deze zomer voor een afkoopsom van liefst 25 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig. Hij volgde Hans-Dieter Flick op, die bondscoach van de Duitse nationale ploeg werd.

Boadu verliest met Monaco

In Frankrijk kwam Myron Boadu ook in zijn tweede competitieduel voor AS Monaco niet tot scoren. De van AZ overgekomen spits verloor met zijn ploeg met 1-0 bij FC Lorient.

Boadu had net als vorige week een basisplaats en werd na een klein uur spelen gewisseld. Vorige week begon Monaco het seizoen met een 1-1-gelijkspel tegen FC Nantes.

In Spanje won Valencia de openingswedstrijd in La Liga tegen Getafe: 1-0. Carlos Soler kroonde zich tot matchwinner door een strafschop te benutten.

Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man door rode kaarten voor Hugo Guillamón (Valencia) en Erick Cabaco (Getafe). Bij de thuisploeg ontbrak Jasper Cillessen door een blessure.

