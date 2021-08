FC Emmen en VVV-Venlo hebben vrijdag ook in hun tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie punten verspeeld. De Drenten verloren met 0-1 van FC Eindhoven en de Limburgers gingen met 2-1 onderuit bij TOP Oss. ADO Den Haag draaide een achterstand om bij FC Volendam: 1-3.

Emmen verloor op De Oude Meerdijk van FC Eindhoven door een van richting veranderd afstandsschot van Jasper Dahlhaus in de tachtigste minuut. De thuisploeg eindigde de wedstrijd bovendien met tien man door een rode kaart voor Jeff Hardeveld in blessuretijd voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

VVV kwam tegen TOP Oss na iets meer dan een uur spelen op achterstand door een treffer van Justin Mathieu. De Venlonaren leken in de slotfase een punt te redden door een eigen doelpunt van Jan Lammers, maar in blessuretijd bezorgde Stephen Buyl de thuisploeg met een intikker alsnog de winst.

Vorige week kwam het gedegradeerde Emmen bij de competitiestart al niet verder dan 1-1 bij Telstar. Het eveneens gedegradeerde VVV liet toen punten liggen in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-2).

In tegenstelling tot VVV en Emmen boekte ADO twee overwinningen. De degradant uit Den Haag kwam in Volendam wel vroeg op achterstand door een schot van Denso Kasius, maar de thuisploeg moest even later met tien man verder. Doelman Filip Stankovic kreeg rood voor het neerhalen van Sem Steijn buiten het zestienmetergebied.

ADO profiteerde snel van de overtalsituatie en kwam langszij via Thomas Verheydt. Kort voor rust kopte Boy Kemper de bezoekers op voorsprong en halverwege de tweede helft vergrootte Steijn de voorsprong uit een strafschop na een overtreding op Gregor Breinburg.

ADO Den Haag viert de gelijkmaker van Thomas Verheydt tegen FC Volendam. ADO Den Haag viert de gelijkmaker van Thomas Verheydt tegen FC Volendam. Foto: Pro Shots

NAC, Roda en Almere City morsen punten

Dankzij de twee overwinningen gaat ADO aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jong AZ en TOP Oss staan op zes punten. Jong AZ won vrijdag op de valreep met 1-2 bij Helmond Sport door een goal van Zico Buurmeester in blessuretijd.

NAC Breda verspeelde thuis tegen Telstar juist punten in de slotfase: 2-2. Pjotr Kestens en Odysseus Velanas brachten de Brabanders in de eerste helft op voorsprong, maar Gyliano van Velzen redde met twee doelpunten in het slotkwartier een punt voor de bezoekers.

Ook Roda JC liet in in het thuisduel met Excelsior punten liggen: 1-2. De Rotterdammers stonden halverwege de eerste helft al met 0-2 voor door treffers van Thijs Dallinga en Redouan El Yaakoubi. In de slotfase bracht Abdallah Aberkane de spanning nog terug met een eigen doelpunt, maar een punt zat er niet meer in voor de Limburgers.

Roda won vorige week nog overtuigend met 0-3 bij De Graafschap, dat zich vrijdag herstelde met een 1-3-zege op MVV. Joey Konings, Giovanni Korte en Jonathan Opoku waren trefzeker voor de Doetinchemmers. Gertjan Verbeek kwam ook in zijn tweede duel als coach van Almere City niet tot winst. Thuis tegen Jong FC Utrecht werd het 1-1.

