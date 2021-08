Go Ahead Eagles heeft de terugkeer in de Eredivisie vrijdag niet weten op te luisteren met een overwinning. De club uit Deventer ging in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen onderuit tegen sc Heerenveen: 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam al in de zevende minuut op naam van Tibor Halilovic. De Kroaat zag zijn schot van richting veranderd worden door Go Ahead Eagles-middenvelder Boyd Lucassen, waardoor doelman Warner Hahn kansloos was. In het vervolg werd er, ondanks een volley van Go Ahead Eagles op de kruising, niet meer gescoord in Deventer.

Go Ahead Eagles speelt voor het eerst sinds 2017 in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen promoveerde afgelopen seizoen naar het hoogste niveau door op een zenuwslopende slotdag de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van De Graafschap. De beste twee clubs promoveren direct naar het hoogste niveau.

De viervoudig landskampioen maakte sindsdien een metamorfose door. Trainer Van Wonderen nam deze zomer afscheid van liefst tien spelers, onder wie doelman Jay Gorter (Ajax) en verdediger Sam Beukema (AZ). Daarvoor in de plaats kwamen liefst elf nieuwe spelers, waarvan er zes vrijdag in de basis stonden tegen Heerenveen.

Tibor Halilovic bezorgde sc Heerenveen de overwinning op Go Ahead Eagles in de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. Tibor Halilovic bezorgde sc Heerenveen de overwinning op Go Ahead Eagles in de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. Foto: Getty Images

Volley Go Ahead op de lat

Met hooggespannen verwachtingen maakte Go Ahead Eagles zijn rentree op het hoogste niveau, maar Heerenveen bedierf al in de openingsfase van het duel het feestje van de 6.700 aanwezige supporters in de Adelaarshorst.

Na ruim zes minuten spelen was het al raak voor Heerenveen. Halilovic ontving de bal van Joey Veerman en kreeg vervolgens alle ruimte om het doel van Hahn onder vuur te nemen. Via het been van Lucassen plofte de bal in de bovenhoek (0-1), waardoor Halilovic zich de eerste doelpuntenmaker van het nieuwe Eredivisie-seizoen mocht noemen.

Na grote kansen voor Henk Veerman (net over), Arjen van der Heide en Halilovic (beide keren redding Hahn) was het Go Ahead Eagles dat na rust de dienst uitmaakte. De club uit Deventer was in de slotfase ook dicht bij de gelijkmaker, maar een fraaie volley van invaller Marc Cardona raakte de kruising. Daardoor bleef Go Ahead met lege handen en reist Heerenveen met de volle buit terug naar Friesland.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie