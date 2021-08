De KNVB baalt ervan dat de stadions bij de wedstrijden in het betaald voetbal voorlopig voor 'slechts' twee derde gevuld mogen zijn. Volgens de voetbalbond heeft onderzoek uitgewezen dat "een capaciteit van 100 procent realistisch is".

"Met stadions die tot 67 procent zijn gevuld, lijkt het alsof het betaald voetbal weer redelijk als vanouds functioneert, maar dat is niet zo", aldus een woordvoerder van de bond, als reactie op de vrijdag door het demissionaire kabinet aangekondigde maatregelen.

"Veel loyale fans hebben de clubs tot dusver door de coronacrisis heen gesleept, maar hun loyaliteit wordt niet beloond zolang niet iedereen het stadion in mag. Een capaciteit van 67 procent is niet kostendekkend; om te kunnen overleven was de bezettingsgraad niet voor niets altijd 100 procent. Zo'n grote en abrupte omzetdaling is in de bedrijfsvoering niet lang te behappen."

Volgens de KNVB is er voldoende bewijs dat het bezoeken van een voetbalwedstrijd op een veilige en verantwoorde manier mogelijk is. "Er is geen wetenschappelijke basis voor de vastgestelde 67 procent. Met de Fieldlabs is juist onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om veilig wedstrijden te organiseren en de uitkomst daarvan was dat een capaciteit van 100 procent realistisch is", aldus de woordvoerder.

"Het publiek zit op een vaste zitplaats in de buitenlucht. Dat feit, samen met de toegangstests en alle door de sector getroffen maatregelen, maakt het bezoeken van voetbalstadions dus veilig en verantwoord. Om die reden wordt in Engeland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland ook met 100 procent publiek gespeeld."

Het kabinet wil vanaf 20 september wel volle stadions toestaan in het betaald voetbal, mits de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. Op 17 september besluiten de bewindslieden of het verantwoord is om deze stap te zetten.

Bij Feyenoord-FC Luzern zaten de vakken bijna vol met supporters. Foto: ANP

Clubs moeten supporters beter spreiden

Het kabinet kondigde vrijdag tijdens de coronapersconferentie ook aan dat voetbalclubs aangespoord worden hun supporters meer over het stadion te verspreiden. Profclubs mogen twee derde van de stadioncapaciteit vullen met aanhang maar laten vaak hele vakken leeg, terwijl andere vakken helemaal vol zitten.

"Het is natuurlijk verstandig dat de clubs hun publiek een beetje verspreiden over de stadions. Het lijkt me dat als je een deel van het stadion afsluit, dat dan ook de capaciteit van het stadion daalt", aldus demissionair premier Mark Rutte.

Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Conference League afgelopen donderdag van Feyenoord tegen FC Luzern waren 32.000 bezoekers aanwezig in het stadion van de Rotterdammers. Daarmee voldeed de club aan de eis om een derde van de stoelen leeg te houden.

De club sloot echter de gehele oostzijde van het stadion af voor publiek, terwijl de rest van De Kuip bijna volledig met publiek gevuld was.