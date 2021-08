Vanaf 20 september zijn volle stadions bij wedstrijden in het betaald voetbal mogelijk weer toegestaan, zo heeft het demissionaire kabinet vrijdag besloten. De limiet van twee derde van de capaciteit bij een evenement in de openlucht wordt op die datum losgelaten.

Het demissionaire kabinet benadrukte vrijdag op een coronapersconferentie dat de versoepeling alleen kan doorgaan als de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. Op 17 september besluiten de bewindslieden of het verantwoord is om deze stap te zetten.

De eerste speelronde in de Eredivisie wordt komend weekend nog afgewerkt met twee derde van de stadioncapaciteit. Het demissionaire kabinet vond het begin augustus nog niet verantwoord om de tribunes volledig te vullen met toeschouwers en verlengde de limiet tot 1 september. Vrijdag werd die maatregel weer verlengd tot en met 19 september, maar daarna mogen de stadions mogelijk wel volledig bezet zijn.

De toeschouwers moeten tot 1 november met een QR-code wel aantonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of onlangs hersteld van een coronabesmetting zijn. Vanaf dan vervalt het coronatoegangsbewijs, zo is ook vrijdag besloten.

Het zou voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar zijn dat de stadions volledig gevuld mogen zijn. FC Groningen-PSV was op 8 maart 2020 de laatste wedstrijd die voor volle tribunes werd gespeeld. Toen zaten er 19.116 mensen in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Het seizoen werd vervolgens beëindigd vanwege de pandemie.

Fans op 1,5 meter in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Fans op 1,5 meter in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Foto: Pro Shots

Stadions zaten vorig seizoen zeven maanden dicht

Vorig seizoen waren er in de eerste maanden wel toeschouwers welkom, maar dat ging toen om enkele duizenden. Eind september gingen de stadions op slot omdat het coronavirus in Nederland opnieuw oplaaide. Pas in april, zeven maanden later, mochten fans weer naar hun club, na succesvolle proeven eind februari bij NEC-De Graafschap en Almere City-SC Cambuur.

Dankzij de zogenoemde Fieldlab Evenementen, waarbij toeschouwers vooraf werden getest, waren er duizenden mensen welkom in speelronde 30 in de Eredivisie, maar de proefevenementen bleken eenmalig. Daardoor moest onder meer Ajax zijn kampioenswedstrijd tegen FC Emmen op 2 mei in een leeg stadion afwerken.

Op het afgelopen EK waren er wel fans welkom bij de groepswedstrijden van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA. Toen ging het om ruim vijftienduizend toeschouwers in Amsterdam, die zich eveneens vooraf moesten laten testen. Sindsdien mogen supporters met een coronabewijs de voetbalstadions in.

De Eredivisie begint vrijdag met een duel tussen promovendus Go Ahead Eagles en Heerenveen. Bij het duel in de Adelaarshorst in Deventer zijn ruim 6.600 fans welkom. De Keuken Kampioen Divisie is vorige week al van start gegaan.