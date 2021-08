Het debuut van Lionel Messi voor Paris Saint-Germain zal nog even op zich laten wachten. Trainer Mauricio Pochettino wil de Argentijn pas zijn eerste minuten voor de Franse topclub laten maken als de sterspeler topfit is.

"Vandaag heeft hij pas voor de tweede keer getraind sinds de finale van de Copa América", zei Pochettino vrijdag op een persconferentie in de aanloop naar het competitieduel met RC Strasbourg. "We willen hem stap voor stap brengen. Het belangrijkste is dat hij zich steeds beter gaat voelen. Als hij topfit is, kan hij zijn debuut maken."

Messi tekende dinsdagavond een contract voor twee jaar bij PSG, met een optie voor nog een seizoen. De aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij FC Barcelona op 1 juli was afgelopen. Hij bereikte met de Catalaanse topclub weliswaar een akkoord over een nieuwe verbintenis, maar La Liga gaf geen groen licht vanwege de grote schuldenlast van Barcelona.

Messi trainde donderdag voor het eerst mee bij zijn nieuwe club en maakte een gretige indruk op Pochettino. "Ik zie dat Messi gelukkig en tevreden is en ongelooflijk veel energie heeft. Dat is een goed teken."

Pochettino weerspreekt geruchten over vertrek Icardi

Door de komst van Messi beschikt PSG met Kylian Mbappé en Neymar over een droomvoorhoede. Het contract van Mbappé loopt na dit seizoen echter af en de Fransman wordt al in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. "Hij is een van onze spelers en zal dat ook blijven", aldus Pochettino.

Ook ontkende de Argentijnse coach dat Mauro Icardi wil vertrekken, omdat de spits moeite heeft om zijn plek te vinden tussen Messi, Neymar en Mbappé. "Ook Icardi behoort tot het team en zal hier blijven. We beschikken over veel grote namen en het is de uitdaging om daar een goed team van te maken."

PSG neemt het zaterdag in het Parc des Princes op tegen RC Strasbourg. De Parijzenaars moeten het in die wedstrijd zonder Sergio Ramos stellen. De Spaanse verdediger, die het EK miste door een kuitblessure, is niet fit genoeg om de komende maand in actie te komen voor zijn nieuwe club.

