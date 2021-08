Arne Slot wil in de aanloop naar de start van de Eredivisie nog geen doelstelling uitspreken voor Feyenoord. De Rotterdammers worden steevast gerekend tot de titelkandidaten, maar na de teleurstellende vijfde plaats van afgelopen seizoen wil de nieuwe coach de eerste wedstrijden afwachten voordat hij zich aan een prognose waagt.

"Ik ben voorlopig tevreden als we het voetbal spelen zoals we de afgelopen weken hebben gezien en dat we dat verder uitbouwen", antwoordde Slot vrijdag op zijn persconferentie op vragen over de doelstelling van Feyenoord.

"Dat moet gecombineerd worden met de ontwikkeling van de spelers. Het is heel moeilijk om daar een eindrangschikking op te plakken. We hebben daar pas een beter beeld van als de transfermarkt gesloten is en we wat wedstrijden onderweg zijn."

Feyenoord kende een sterke reeks richting de start van de Eredivisie, die voor de Rotterdammers komende zondag begint met een uitwedstrijd tegen Willem II. De ploeg van Slot was afgelopen donderdag met 3-0 te sterk voor FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League, nadat de heenwedstrijd in Zwitserland ook al met 0-3 werd gewonnen. Tussendoor rekende Feyenoord in een oefenduel af met Atlético Madrid (2-1).

"We zijn zeker klaar voor de start van de Eredivisie", stelt Slot. "We hebben een goede voorbereiding gehad en zien dat ook in de fysieke cijfers terug. De jongens zijn veel fitter. We hebben een aantal goede en mindere wedstrijden gespeeld, maar de groep is steeds completer geworden."

Arne Slot is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord en kende een sterke voorbereiding richting de Eredivisie-start. Foto: Pro Shots

'Twee weken geleden mochten we blij zijn met tiende plaats'

De 42-jarige Slot vindt het jammer dat Feyenoord niet als titelkandidaat wordt voorspeld door de kenners. De vijftienvoudig landskampioen behoort met Ajax en PSV tot de traditionele top drie, maar veroverde in 2017 zijn laatste landstitel. Nu wordt Feyenoord voornamelijk ingeschaald in de subtop.

"Dan is er in twee weken een hoop gebeurd, want twee weken geleden mochten we al blij zijn als we tiende werden", aldus Slot. "Ik vind het niet prettig dat we geen kampioenskandidaat zijn. Als we eerste stonden in de prognoses van de kenners, hadden we by far de beste selectie van Nederland. Dat is fijn voor een trainer."

"Maar we weten allemaal dat niet altijd de beste spelers kampioen worden. Je kunt ook op een andere manier heel goed mee. We weten waaraan we begonnen zijn en kennen onze uitgangspositie. We zullen binnen onze mogelijkheden er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen."

Het is nog niet duidelijk of Alireza Jahanbakhsh op tijd fit is voor de competitiestart van Feyenoord komende zondag tegen Willem II (aftrap 16.45 uur). De Iraanse rechtsbuiten werd donderdag tegen FC Luzern na veertig minuten gewisseld vanwege een liesblessure. Hij had toen net zijn eerste twee doelpunten gemaakt voor Feyenoord.