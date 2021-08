Erwin van de Looi heeft vrijdag bij de voorselectie van Jong Oranje liefst 22 nieuwe spelers geselecteerd. In totaal staan er 32 namen op de voorlopige lijst van de bondscoach.

"Voor Jong Oranje begint op 7 september de weg naar het EK 2023. We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers", zei Van de Looi over zijn keuzes.

Zo ontbreken namen als Justin Kluivert en Calvin Stengs in de voorselectie. Met Myron Boadu, Joshua Zirkzee, Brian Brobbey, Jurgen Ekkelenkamp en Sven Botman staan er nog wel een paar 'oudgedienden' op de lijst.

"De vorige EK-kwalificatiereeks is zeer succesvol verlopen en hierdoor waren we voor het eerst sinds 2013 ook weer op het EK. Dit smaakt natuurlijk naar meer en we gaan er met deze nieuwe lichting ook alles aan doen om dit voor elkaar te boksen", aldus Van de Looi.

Jong Oranje speelt op 7 september in Deventer tegen Jong Moldavië het eerste EK-kwalificatieduel. Daarna volgen wedstrijden tegen Jong Zwitserland (8 oktober), Jong Wales (12 oktober), Jong Bulgarije (12 november) en Jong Gibraltar (15 november).

De definitieve selectie van 23 spelers van Van de Looi wordt op 27 augustus bekendgemaakt.