Ajax begint zaterdag zonder Antony, Perr Schuurs en Mohammed Kudus aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Het trio is in tegenstelling tot keeper Maarten Stekelenburg niet fit genoeg om in actie te komen tegen NEC.

Antony sluit vrijdag weer aan bij de Ajax-training nadat hij amper een week geleden olympisch kampioen werd met het Braziliaanse elftal. Schuurs ontbrak zondag al tegen PSV en Kudus is al langer afwezig.

"Ik hoop dat Schuurs volgende week weer kan aansluiten", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie over de verdediger. De coach noemde de situatie van Kudus "heel teleurstellend".

"Hij maakte een heel goede indruk in de voorbereiding, maar traint nu al zo'n 2,5 week buiten de groep. Ik kan niet zeggen wanneer hij weer kan aansluiten. We hebben iedere keer hoop en dan valt het weer tegen. We zullen rustig moeten afwachten."

De 38-jarige Stekelenburg - hij zette vrijdag een punt achter zijn interlandloopbaan - was tegen PSV niet in staat om te keepen, al zat hij wel op de reservebank. De 63-voudig international werd vervangen door Remko Pasveer, die tegen NEC weer zal plaatsmaken.

Kan Ajax zich tegen NEC herpakken na de pijnlijke nederlaag tegen PSV? Kan Ajax zich tegen NEC herpakken na de pijnlijke nederlaag tegen PSV? Foto: Pro Shots

'Afgelopen dagen waren niet gezellig'

Ten Hag hoopt dat Ajax zich tegen NEC kan herpakken na de pijnlijke 0-4-nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De trainer zag dat zijn ploeg bij de seizoensopener nog niet topfit was, al ziet hij inmiddels verbetering.

"Laat één ding duidelijk zijn: het was hier de afgelopen dagen niet gezellig. Maar als ik mijn ploeg organisatorisch zag staan en aan de bal zag; daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ik vond ons tijdens de eerste helft geweldig spelen", zei hij.

"We moeten qua fitheid nog een paar stappen zetten, maar de afgelopen week heeft ons weer heel erg geholpen. We hebben een grote stap voorwaarts gezet. Ik kijk met heel veel vertrouwen naar de komende weken."

Ajax-NEC begint zaterdag om 21.00 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Bekijk het volledige Eredivisie-programma