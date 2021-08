Louis van Gaal heeft vrijdag met een reden enkele EK-gangers buiten zijn voorlopige selectie voor de komende interlands van Oranje gehouden. De nieuwe bondscoach, die aan zijn derde termijn begint, heeft puur naar fitheid gekeken.

"Iedereen weet dat de interlandweek in september erg belangrijk is en de voorbereidingstijd heel kort. Dat betekent dat we spelers nodig hebben die er meteen staan", zegt Van Gaal over de groep die hij heeft gekozen.

"Niet alle clubs en spelers zijn even ver in de voorbereiding, dus daar moet ik rekening mee houden. Een aantal spelers heb ik daarom nu niet op de lijst gezet. Maar ik wil benadrukken dat iedereen bij mij in beeld is en blijft."

Ten opzichte van het EK ontbreken keepers Maarten Stekelenburg en Marco Bizot, verdedigers Joël Veltman, Patrick van Aanholt, Denzel Dumfries en Owen Wijndal en aanvallers Luuk de Jong en Quincy Promes. Ook Jasper Cillessen is er niet bij.

Wat Stekelenburg betreft ligt de keuze overigens bij hemzelf: de 38-jarige keeper van Ajax besloot dat het na 63 interlands mooi is geweest en heeft een punt achter zijn interlandloopbaan gezet.

Oranje speelt begin volgende maand belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Het zijn de eerste duels sinds het teleurstellend verlopen EK onder Van Gaals voorganger Frank de Boer.