Maarten Stekelenburg heeft vrijdag een punt achter zijn loopbaan als Oranje-international gezet. De 38-jarige keeper van Ajax vindt het na 63 interlands mooi geweest.

De keuze van Stekelenburg betekent dat hij niet tot de vrijdag bekendgemaakte voorselectie van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal behoort. Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en Remko Pasveer zijn daarin de keepers.

Stekelenburg keerde een jaar geleden terug bij Ajax en verdiende dankzij zijn goede prestaties na bijna vijf jaar een rentree in Oranje. Deze zomer was hij verrassend eerste keeper op het EK, waarop Nederland in de achtste finales strandde.

"Het EK is een mooie afsluiter geweest. Ik word volgende maand 39 jaar oud en voor mij is het belangrijk om tijdens de internationale weekenden mijn rust te pakken. Ik kijk terug op een prachtige tijd bij Oranje", zegt Stekelenburg tegen De Telegraaf.

Zijn schitterende redding op een schot van Kaká in 2010 is een van de bekendste momenten van Maarten Stekelenburg in Oranje. Zijn schitterende redding op een schot van Kaká in 2010 is een van de bekendste momenten van Maarten Stekelenburg in Oranje. Foto: Getty Images

Stekelenburg maakte indruk op WK van 2010

De interlandcarrière van Stekelenburg begon op 3 september 2004 onder toenmalig bondscoach Marco van Basten, die hem opstelde in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Liechtenstein.

Sindsdien behoorde de geboren Haarlemmer tot de Oranje-selectie tijdens de WK's van 2006 en 2010 en de EK's van 2008, 2012 en dus dit jaar. In 2010, 2012 en tijdens het afgelopen EK was hij eerste keeper.

Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika was Stekelenburg in topvorm. Hij haalde met Nederland de eindstrijd - Spanje was daarin te sterk - en maakte in de kwartfinale indruk met een fraaie redding op een schot van de Braziliaan Kaká.

Stekelenburg is in de herfst van zijn carrière bezig aan zijn tweede Ajax-periode. Verder kwam hij uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton, al was hij bij die clubs vaak bankzitter.