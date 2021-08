Louis van Gaal heeft vrijdag zijn eerste voorselectie bekendgemaakt sinds zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Remko Pasveer, Justin Bijlow, Joël Drommel, Devyne Rensch, Tyrell Malacia en Guus Til zijn de opvallendste namen op de lijst. Oranje speelt begin september drie WK-kwalificatieduels.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

De voorselectie van Van Gaal bestaat uit 25 namen. Maarten Stekelenburg ontbreekt, want de Ajax-doelman heeft besloten een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. Ook Jasper Cillessen en EK-gangers Marco Bizot, Joël Veltman, Patrick van Aanholt, Denzel Dumfries, Owen Wijndal, Luuk de Jong en Quincy Promes zijn er niet bij. Virgil van Dijk keert juist weer terug. De aanvoerder miste het EK door een knieblessure.

Volgens Van Gaal zijn sommige spelers afwezig omdat zij nog niet zo ver zijn in hun voorbereiding. Zo kwam Dumfries, die op het EK nog veel indruk maakte, vanwege zijn naderende overgang van PSV naar Internazionale nog niet in actie dit seizoen.

Vooral bij de keepers heeft Van Gaal voor een aantal nieuwe namen gekozen: Pasveer (Ajax), Bijlow (Feyenoord) en Drommel (PSV) hebben nog geen interland achter hun naam staan. Malacia (Feyenoord) en Rensch (Ajax) behoren voor het eerst tot de voorselectie. Feyenoorder Til speelde al twee interlands, maar ontbrak de laatste jaren bij Oranje.

"Iedereen weet dat de interlandweek in september erg belangrijk is en de voorbereidingstijd heel kort. Dat betekent dat we spelers nodig hebben die er meteen staan", aldus Van Gaal, die op 27 augustus de definitieve selectie van 23 namen bekendmaakt.

De 25-koppige voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. De 25-koppige voorselectie van bondscoach Louis van Gaal. Foto: OnsOranje

Nederland tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije

Het Nederlands elftal speelt op 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Drie dagen later komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion in Eindhoven en weer drie dagen later wacht een confrontatie met Turkije in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Alle duels beginnen om 20.45 uur.

Het worden voor Nederland de eerste wedstrijden sinds het afgelopen EK. Oranje werd daar in de achtste finales roemloos uitgeschakeld door Tsjechië (0-2). In de groepsfase wist de Europees kampioen van 1988 wel alle drie de duels te winnen.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Qatar. De nummers twee van alle tien poules, plus de twee beste groepswinnaars uit de Nations League die niet bij de eerste twee eindigden in de kwalificatiereeks, strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.