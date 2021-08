Erik ten Hag steunt de aangifte die Steven Berghuis bij de politie heeft gedaan. De Ajax-aanvaller deed dat vanwege de vele ernstige bedreigingen aan het adres van zijn gezin en hemzelf na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. Volgens trainer Ten Hag is het logisch dat zijn pupil actie heeft ondernomen.

"Het heeft geen invloed op Steven. Hij is zich ook bewust van de gevolgen van deze aangifte. Maar het is wel noodzakelijk, want je moet ergens een grens trekken", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen NEC.

"Je weet dat zo'n transfer emoties met zich meedraagt. Het speelt natuurlijk al een hele tijd. Maar je weet niet in welke mate en in welke heftigheid het gaat plaatsvinden. We waren er wel op voorbereid. Wij helpen Steven waar mogelijk."

Ook Berghuis wist dat zijn gevoelige transfer van Rotterdam naar Amsterdam zou leiden tot kritiek, maar de berichten die hij kreeg waren zo bedreigend dat zijn management en hij geen andere keus zagen dan naar de politie stappen.

Er ontstond onder meer veel ophef over een spandoek waarop Berghuis werd bedreigd. Zijn naam was op een lijst geplaatst met de geliquideerde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die bekendstonden als Ajax-supporters. Feyenoord noemde dat spandoek later "walgelijk".

Berghuis maakte afgelopen zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4 voor PSV) zijn officiële debuut voor Ajax. De kans is groot dat hij zaterdag ook zijn Eredivisie-debuut gaat maken voor de Amsterdammers. Ajax-NEC begint om 21.00 uur.

