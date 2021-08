Ronald Koeman heeft geen zin meer om te praten over het vertrek van Lionel Messi bij FC Barcelona. De trainer van de Spaanse topclub vindt dat alle aandacht voor de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar alleen maar afleidt.

"Er komt nu eenmaal altijd een einde aan de tijd van een speler. Het is nu een afgesloten hoofdstuk en we moeten nu op het nieuwe seizoen focussen", zegt Koeman in een interview met ESPN.

"We hebben nieuwe spelers aangetrokken en moeten door. We hebben veel jonge spelers en werken aan de toekomst van deze club. Het is heel belangrijk om ons nu daarmee bezig te houden en niet meer met wat er in de afgelopen dagen is gebeurd."

Barcelona maakte vorige week nogal verrassend bekend dat een nieuw contract voor Messi niet haalbaar bleek en dat de sterspeler zou vertrekken. De legendarische Argentijn is inmiddels ingelijfd door Paris Saint-Germain.

'Ik was ook verrast door het nieuws'

Het nieuws verraste ook Koeman, al wist de oud-bondscoach van Oranje dat er problemen waren rond het contract. "Ik was toch verrast op het moment dat ik hoorde dat hij zou vertrekken", zegt hij.

"Het was moeilijk, want we hebben het over de beste speler ter wereld. We waren allemaal teleurgesteld, want hij heeft zó veel voor de club betekend. Maar nu moeten we onze aandacht verleggen, we kunnen niet in die teleurstelling blijven hangen."

Barcelona, dat met Memphis Depay en Sergio Agüero twee nieuwe aanvallers aantrok, begint het nieuwe La Liga-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.

