Loïs Openda moet ook de eerste wedstrijd in de play-offs van de Conference League missen. De Vitesse-aanvaller is door de UEFA voor twee duels geschorst en kan daardoor niet spelen in de heenwedstrijd tegen Anderlecht.

De 21-jarige Openda kreeg zijn rode kaart in de eerste wedstrijd met Dundalk FC (2-2) vanwege natrappen. De aanvaller was er daardoor donderdag al niet bij tijdens de return in Ierland.

Vitesse overleefde het tweeluik in de derde voorronde van de Conference League wel door donderdagavond bij Dundalk FC met 1-2 te winnen. De Arnhemse club wacht daarom een confrontatie met Anderlecht.

De eerste ontmoeting met Anderlecht is in Brussel en vindt komende donderdag plaats. De return is een week later in Arnhem. Dan mag Openda wel weer spelen. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.

Openda wordt ook dit seizoen door Vitesse gehuurd van Club Brugge. Vorig jaar kwam hij tot tien doelpunten in 33 Eredivisie-duels.