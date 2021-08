Virgil van Dijk heeft vrijdag zijn contract bij Liverpool met twee jaar verlengd. De dertigjarige topverdediger ligt nu tot medio 2025 vast bij de negentienvoudig landskampioen.

De contractverlenging is een opsteker voor Van Dijk, die de afgelopen maanden revalideerde van een zware knieblessure. Hij miste door zijn kwetsuur onder meer het EK met Oranje. Recent maakte hij zijn rentree bij Liverpool.

"Dit is geweldig, ik ben er samen met mijn vrouw, kinderen en zaakwaarnemer heel trots op. Al het harde werk zet zich voort. Ik kijk uit naar wat de toekomst verder brengt bij Liverpool", zegt Van Dijk op de website van Liverpool over zijn nieuwe contract.

Van Dijk stapte in januari 2018 over van Southampton naar Liverpool, dat bijna 85 miljoen euro voor hem betaalde. Hij werd daarmee de duurste verdediger ter wereld, al is hij die status inmiddels weer kwijt.

Virgil van Dijk liep in de aanloop naar het EK een knieblessure op en moest zich afmelden bij Oranje. Foto: Pro Shots

Van Dijk vierde grote successen met Liverpool

Bij Liverpool werd Van Dijk direct een van de belangrijkste spelers. Hij hielp de club vorig jaar aan de eerste landstitel in dertig jaar, nadat hij een seizoen eerder al de Champions League had veroverd met 'The Reds'.

Zijn goede prestaties leidden ertoe dat Van Dijk in 2019 tot Europees Voetballer van het Jaar werd verkozen. In datzelfde jaar behoorde hij tot de laatste drie kanshebbers op zowel de Gouden Bal als de prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar, maar beide titels gingen naar Lionel Messi.

Van Dijk begon zijn profloopbaan in 2011 bij FC Groningen en kwam verder niet alleen voor Celtic en Liverpool, maar ook voor Southampton uit. Sinds zijn Oranje-debuut in 2015 kwam hij tot 38 interlands.

Mogelijk maakt de herstelde Van Dijk zaterdag zijn officiële rentree bij Liverpool, wanneer de club het Premier League-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen Norwich City.