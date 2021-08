Het laatste fluitje van de inmiddels gestopte scheidsrechter Björn Kuipers heeft bij een veilig 10.000 euro opgeleverd. De erotische webshop EasyToys bracht het winnende bod uit. De opbrengsten van het fluitje gaan naar Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.

De 48-jarige Kuipers zette de veilingactie maandag op met Radio 538-dj Wietze de Jager. Het was tot vrijdagochtend mogelijk om een bod uit te brengen op het fluitje.

"Ik vind het gewoon bizar, echt geweldig. Geweldig dat jullie dit hebben bedacht. Ik denk dat het Emma Kinderziekenhuis er erg blij mee is en alle kinderen die hele goede hulp krijgen. Supergaaf", zei Kuipers, die als extraatje ook zijn laatste tenue aan hoogste bieder EasyToys weggeeft, vrijdag bij 538.

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis is een doel dat Kuipers nauw aan het hart ligt. De dochter van de Oldenzaler heeft in het verleden hulp gehad van de specialisten van het kinderziekenhuis.

Kuipers floot zaterdag tijdens de Johan Cruijff Schaal zijn laatste duel in het betaald voetbal. De arbiter, die in zijn carrière onder meer op vijf eindtoernooien floot en de afgelopen EK-finale leidde, deelde in zijn laatste optreden een rode kaart uit aan Ajacied Nicolás Tagliafico.