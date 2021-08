Sampdoria-middenvelder Morten Thorsby heeft een opmerkelijke actie ondernomen om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De oud-speler van sc Heerenveen heeft zijn rugnummer 18 ingewisseld voor nummer 2.

Met het nieuwe rugnummer, dat doorgaans voorbehouden is aan een rechtsback, verwijst hij naar het klimaatakkoord in Parijs. Daarin is opgenomen dat ernaar gestreefd wordt om het opwarmen van de aarde onder de 2 graden te houden.

"Ik heb in het voetbal altijd beter willen zijn dan alle anderen, maar tegelijkertijd heb ik ergens altijd gedacht: wat ben je aan het doen?", legt de 25-jarige Thorsby vrijdag uit in de Noorse podcast BroPod.

"Er is een enorme klimaatcrisis aan de gang en ik ben aan het voetballen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Wat ik het beste kan doen, is zo goed mogelijk voetballen en over zulke belangrijke dingen blijven praten."

Maandag bleek uit het nieuwste rapport van VN-klimaatpanel IPCC dat de opwarming van de aarde deze eeuw nog steeds veel hoger kan uitpakken dan de in Parijs afgesproken 1,5 graad. Het gedrag van de mens speelt daarin een voorname rol.

Thorsby werd in 2014 uit Noorwegen weggeplukt door Heerenveen, dat hem twee jaar geleden aan Sampdoria verkocht. De middenvelder heeft zeven interlands namens Noorwegen achter zijn naam staan.