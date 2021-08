Na de 1-2-zege op het Ierse Dundalk stuit Vitesse in de play-offs van de Conference League op Anderlecht. Riechedly Bazoer kijkt uit naar de ontmoeting met de Belgische topclub en beseft dat de Arnhemmers beter zullen moeten spelen dan ze tot nu toe hebben gedaan.

"Een aansprekende club, een grote naam in België, met veel goede spelers", zei Bazoer donderdag na afloop van de wedstrijd over Anderlecht tegen de Gelderlander. "Ik ben heel benieuwd hoe wij tegen zo'n team spelen. Het worden leuke wedstrijden."

Vitesse had thuis tegen Dundalk met 2-2 gelijkgespeeld en kwam op Ierse bodem op een 0-2-voorsprong door doelpunten van Matús Bero en Yann Gboho. In de tweede helft viel de aansluitingstreffer, maar de ploeg van coach Thomas Letsch hield stand.

"We hebben ons doel bereikt en daar draait het om. We hebben de eerste helft met lef en durf gespeeld. De tweede helft was niet goed genoeg, leunden we te veel op die 0-2. Dat had beter gemoeten", aldus Bazoer, die had genoten.

"Voor dit soort avonden leef je als voetballer", zei hij. "In de warming-up begonnen de fans van Dundalk al. Maar na de twee goals van ons werd het al een stuk stiller. Dat geeft een heerlijk gevoel."

Voor Vitesse begint het Eredivisie-seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De eerste ontmoeting met Anderlecht is in Brussel en vindt komende donderdag plaats.