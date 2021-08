Arne Slot was donderdag blij verrast met de manier waarop Feyenoord tegen FC Luzern speelde. Hoewel de Rotterdammers na één wedstrijd al vrijwel zeker waren van het bereiken van de Conference League-play-offs, gingen ze er tijdens de return in De Kuip vol voor.

"Vóór de wedstrijd hadden we het erover hoe we zouden beginnen. Ze hebben mijn verwachtingen overtroffen. Ze zijn er vanaf de eerste seconde op gedoken en hebben kans na kans uitgespeeld. Het was nog lang wachten tot de 2-0", zei Slot tegen ESPN.

Feyenoord kwam binnen tien minuten op 1-0 door Alireza Jahanbakhsh, die na iets meer dan een half uur de score verdubbelde. Vroeg in de tweede helft zorgde Luis Sinisterra voor de derde en laatste treffer van de avond.

"Ze waren aan de bal heel nauwkeurig, maar dat zijn ze al wat langer. Ik denk omdat ze wat fitter beginnen te worden. En zonder bal hebben ze weer een fantastische prestatie geleverd, want ik heb de indruk dat we eigenlijk geen kans hebben weggegeven", zei Slot, die wel nuchter bleef.

"Eigenlijk gaat het nu pas echt beginnen, want zondag begint de competitie en we gaan nu voor de play-offs van de Conference League. We moeten wel op de juiste manier interpreteren wat we nu aan het doen zijn."

Alireza Jahanbakhsh eiste met twee doelpunten de hoofdrol voor zich op. Alireza Jahanbakhsh eiste met twee doelpunten de hoofdrol voor zich op. Foto: ANP

'Blessure Jahanbakhsh is vervelend'

Een smetje op de avond was het uitvallen van hoofdrolspeler Jahanbakhsh, die zich aan het einde van de eerste helft uit voorzorg moest laten vervangen met een spierblessure. Slot hoopt dat het meevalt.

"Dat was wel vervelend. Een speler roept na de wedstrijd altijd dat het wel meevalt, maar dat zullen we nog moeten beoordelen. Over drie dagen spelen we alweer en je gaat er niet voor niets uit, zeker in zo'n wedstrijd."

Jahanbakhsh zelf dacht inderdaad dat zijn blessure meevalt. "Ik voelde het na vijf minuten al een beetje, maar dacht: ik moet gewoon doorgaan. Na de eerste goal dacht ik: misschien moet ik wisselen. Na het tweede doelpunt dacht ik: als ik nog één actie maak, wordt het erger en moet ik misschien een paar wedstrijden missen", zei hij.

De zomeraanwinst is blij met hoe het met Feyenoord gaat. "Hopelijk gaan we beter en beter presteren. En voor mij persoonlijk voelt het ook goed. Ik wil mezelf fit houden, lekker zo doorgaan en beter en beter worden."

Feyenoord begint het Eredivisie-seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Willem II. In de play-offs van de Conference League is het Zweedse IF Elfsborg de tegenstander.