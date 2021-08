Go Ahead Eagles en sc Heerenveen zetten het nieuwe Eredivisie-seizoen vrijdag in gang met een speciale wedstrijdbal. De bal staat in het teken van het 65-jarig bestaan van de Eredivisie.

De bal is versierd met elementen uit de logo's van alle 54 clubs die ooit actief zijn geweest in de Eredivisie. Het hele seizoen zal in de competitie met deze bal worden gespeeld.

Het ontwerp komt van Floor Wesseling, die na onder meer het Rijksmuseum, Johnny de Mol en Henk Schiffmacher de officiële wedstrijdbal mocht vormgeven.

"Het was een flinke uitdaging om 65 jaar voetbalgeschiedenis op de bal terug te laten komen", vertelde Wesseling. "Ik ben uiteindelijk uitgekomen op een ontwerp met elementen van alle 54 clubs in klassiek zwart-wit."

De bal komt vrijdag voor het eerst in beweging. Go Ahead en sc Heerenveen trappen om 20.00 uur het nieuwe Eredivisie-seizoen af in de Adelaarshorst.