Antoni Milambo werd donderdagavond de jongste debutant in de clubgeschiedenis van Feyenoord. De pas zestienjarige middenvelder viel in tijdens de return tegen FC Luzern (3-0-zege) in de derde voorronde van de Conference League. Tijdens zijn eerste minuten was hij wel nerveus.

"In het begin voelde ik wel een beetje zenuwen", erkende Milambo bij ESPN. "Toen ik eenmaal op het veld stond, waren ze weg. De trainer had er niets over gezegd en ik had er ook geen rekening mee gehouden."

Milambo was 16 jaar en 131 dagen oud toen hij zijn eerste minuten in een officiële wedstrijd voor Feyenoord maakte. Daarmee brak hij het record van Georginio Wijnaldum, die in 2007 zeventien dagen ouder was toen hij debuteerde voor de Rotterdamse club.

"Het was me vooraf al verteld", zei Milambo over het record dat voor hem lonkte. "De jongens in de kleedkamer hadden het ook al gezegd."

De jeugdinternational hoopt nu op meer kansen dit seizoen. "Ik denk dat het een heel mooi seizoen wordt. Ik heb nog niet gehoord of ik erbij mag blijven. Ik heb niet echt een voorbeeld, maar veel mensen zeggen dat ik op Pogba lijk."

Ook Hartjes maakte debuut voor Feyenoord

Behalve Milambo maakte ook Lennard Hartjes zijn officiële debuut voor Feyenoord. De achttienjarige middenvelder kwam na een klein uur spelen in het veld tegen Luzern.

"In het begin was ik wel een beetje zenuwachtig", liet Hartjes weten. "Het is toch anders dan een vriendschappelijke wedstrijd. Maar ik heb er wel van genoten."

Feyenoord plaatste zich dankzij de 3-0-overwinning op Luzern voor de play-offs van de Conference League. Daarin is het Zweedse IF Elfsborg de tegenstander. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in De Kuip en de return een week later in Zweden. Bij een zege in het tweeluik bereikt de ploeg van coach Arne Slot het hoofdtoernooi.