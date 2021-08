AZ moet het in de play-offs van de Europa League opnemen tegen Celtic. De Schotten wonnen donderdag de return tegen het Tsjechische FK Jablonec in de derde voorronde met 3-0.

David Turnbull maakte de eerste twee doelpunten voor Celtic. De middenvelder opende de score halverwege de eerste helft en was tien minuten na rust opnieuw trefzeker. James Forrest bepaalde ruim een kwartier voor tijd de eindstand in Glasgow.

Vorige week had Celtic in Jablonec nad Nisou al met 2-4 gewonnen. Toen scoorden Liel Abada, Kyogo Furuhashi, Forrest en Ryan Christie voor Celtic.

AZ speelt de heenwedstrijd komende woensdag in Glasgow. De return wordt op donderdag 26 augustus in Alkmaar afgewerkt.

Als AZ het tweeluik met Celtic wint, plaatst de ploeg van coach Pascal Jansen zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Vorig seizoen kwam AZ na uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League in de Europa League terecht. Daarin strandden de Alkmaarders in de groepsfase.

Bekijk de uitslagen en het programma in de voorrondes van de Europa League