Vitesse is donderdag moeizaam doorgedrongen tot de play-offs van de Conference League. De Arnhemmers versloegen het Ierse Dundalk in de return in de derde voorronde met 1-2, nadat ze vorige week met 2-2 gelijk hadden gespeeld in het GelreDome.

Nadat vroeg in de wedstrijd een doelpunt van Dundalk werd afgekeurd, opende Matús Bero na een klein half uur de score voor Vitesse. Yann Gboho verdubbelde de voorsprong enkele minuten voor rust.

Twintig minuten voor tijd bracht Patrick Hoban de thuisploeg uit een strafschop terug in de wedstrijd. Dundalk kreeg vervolgens nog een aantal kansen op de gelijkmaker, maar Vitesse-doelman Markus Schubert voorkwam een verlenging.

Vitesse moet nu nog één ronde overleven om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. De ploeg van coach Thomas Letsch staat met een tweeluik met Anderlecht, dat KF Laçi uit Albanië klopte, voor een zware klus. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in Brussel en de return een week later in Arnhem.

Matús Bero bracht Vitesse na een klein half uur op voorsprong. Foto: Pro Shots

Bero opent met wat geluk score voor Vitesse

In het Tallaght Stadium in Dublin leek het in de eerste minuut al mis te gaan voor Vitesse. Michael Duffy kwam tot scoren voor Dundalk, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

De bezoekers hadden het ook in het vervolg van de openingsfase lastig, terwijl de Ieren wel gevaar stichtten via Hoban en Patrick McEleney. Doelman Schubert verrichtte beide keren redding.

In de 28e minuut was het wel raak bij de eerste grote kans voor Vitesse, al kwam daar behoorlijk wat geluk bij kijken. Na een gekraakt schot van Nikolai Frederiksen werkte Bero de bal van dichtbij binnen.

Yann Gboho zorgde voor de tweede treffer van Vitesse. Foto: Pro Shots

Vitesse ontsnapt in slotfase aan gelijkmaker

Million Manhoef was een minuut later dicht bij de 0-2, maar het schot van de jonge verdediger werd van de lijn gehaald. Gboho zorgde in de 38e minuut wel voor de tweede Arnhemse goal. De Franse zomeraanwinst plaatste de bal in de rechterhoek.

Vorige week gaf Vitesse een 2-0-voorsprong uit handen en in de laatste twintig minuten leek het opnieuw mis te gaan. In de zeventigste minuut kreeg Dundalk een strafschop na een lichte duw van Sondre Tronstad, waarna het buitenkansje werd benut door Hoban.

In de slotfase was het billenknijpen voor de Arnhemmers, maar hield Schubert zijn ploeg op de been. De keeper greep goed in bij onder meer een hard schot van Duffy.