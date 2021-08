Feyenoord heeft zich donderdag overtuigend voor de play-offs van de Conference League geplaatst. De Rotterdammers wonnen de return tegen FC Luzern in De Kuip met 3-0, nadat ze vorige week in de heenwedstrijd al met 0-3 te sterk waren voor de Zwitsers.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Alireza Jahanbakhsh maakte de eerste twee doelpunten voor Feyenoord. De Iraniër opende de score in de negende minuut en verdubbelde de marge tien minuten voor rust met een prachtig afstandsschot. Kort voor rust moest Jahanbakhsh wel geblesseerd naar de kant.

Vroeg in de tweede helft breidde Luis Sinisterra de voorsprong verder uit. In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord en maakten de talenten Antoni Milambo en Lennard Hartjes hun debuut voor Feyenoord. Milambo werd daarmee de jongste debutant in de clubgeschiedenis.

Feyenoord moet nu nog één voorronde overleven om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Daarin speelt de ploeg van coach Arne Slot tegen het Zweedse IF Elfsborg, dat Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina versloeg. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in Rotterdam en de return een week later in Zweden.

Alireza Jahanbakhsh maakte de eerste twee doelpunten voor Feyenoord. Alireza Jahanbakhsh maakte de eerste twee doelpunten voor Feyenoord. Foto: ANP

Jahanbakhsh scoort en valt geblesseerd uit

Ondanks de ruime overwinning in Zwitserland ging Feyenoord vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar doelpunten. Dat resulteerde in de negende minuut in de openingstreffer van Jahanbakhsh, die uitstekend werd gelanceerd door Sinisterra en zijn eerste goal voor de Rotterdammers maakte.

Ook daarna bleef het eenrichtingsverkeer in De Kuip. Bryan Linssen, Guus Til en Jens Toornstra misten goede kansen op de 2-0, waarna Jahanbakhsh tien minuten voor rust wel trefzeker was met een fraai en hard schot vanaf zo'n 20 meter.

Kort na zijn tweede treffer raakte Jahanbakhsh geblesseerd aan zijn lies. De aanvaller speelde nog even door, maar moest zich enkele minuten voor rust laten vervangen door Róbert Bozeník. Even daarvoor miste Til een kans op de 3-0.

Luis Sinisterra zorgde voor de 3-0 van Feyenoord. Luis Sinisterra zorgde voor de 3-0 van Feyenoord. Foto: ANP

Milambo jongste debutant in clubgeschiedenis Feyenoord

Drie minuten na rust zorgde Sinisterra wel voor de derde treffer van Feyenoord. De Colombiaan werd aangespeeld door Toornstra, kapte naar binnen en plaatste de bal in de rechterhoek.

De comfortabele voorsprong gaf Slot de gelegenheid om enkele talenten officieel te laten debuteren. De pas achttienjarige Hartjes kwam na een klein uur in het veld en de pas zestienjarige Milambo viel een kwartier voor tijd in en werd de jongste debutant ooit bij Feyenoord. Georginio Wijnaldum was in 2007 zeventien dagen ouder toen hij zijn eerste minuten maakte.

Feyenoord had vrede met de 3-0-voorsprong en speelde de wedstrijd gecontroleerd uit. Luzern, waarbij oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann tot halverwege de tweede helft meedeed, kon alleen wat gevaar stichten via Dejan Sorgic.