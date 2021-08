Vitesse begint donderdagavond met Oussama Darfalou in de basis in de return van de derde voorronde van de Conference League tegen Dundalk. De Algerijn is de vervanger van de geschorste Loïs Openda.

Opstelling Dundalk: Alessio; Dummigan, Boyle, Nattestad, Leahy; McEleney, Stanton, Sloggett, Duffy; Hoban, Patching.

Opstelling Vitesse: Schubert; Oroz, Doekhi, Bazoer, Wittek; Gboho, Tronstad, Bero; Frederiksen, Darfalou, Manhoef.

Openda kreeg vorige week rood in de heenwedstrijd, kort nadat hij Vitesse in de slotfase aan een 2-2-gelijkspel had geholpen. Doordat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen in Europa, leidt bijvoorbeeld een 0-0 in Ierland tot een verlenging.

Ten opzichte van het duel in de GelreDome voert trainer Thomas Letsch nog een wijziging door. De Kroaat Alois Oroz speelt achterin in plaats van de Tsjech Tomas Hajek. Vitesse moet spelmaker Oussama Tannane nog altijd missen door een blessure.

Dundalk-Vitesse begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Luxemburgse arbiter Alain Durieux. De winnaar plaatst zich voor de play-offs van het nieuwe Europese toernooi.