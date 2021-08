Fortuna Sittard heeft donderdag Deroy Duarte vastgelegd. De voormalig jeugdinternational was transfervrij na zijn vertrek bij Sparta Rotterdam.

De 22-jarige Duarte tekent tot medio 2024 in Limburg. "Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging", zegt de middenvelder op de website van Fortuna.

Duarte kwam de afgelopen jaren tot 77 Eredivisie-duels (acht goals) in het shirt van Sparta. Hij speelde veertien jeugdinterlands, van Oranje onder 18 tot en met Oranje onder 21.

"Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de gesprekken met Fortuna, waarbij een duidelijk plan werd geschetst", licht Duarte zijn keuze toe.

'Duarte kon bij andere clubs meer verdienen'

Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna is blij dat de keuze van Duarte op zijn club is gevallen. "Deroy had meerdere mogelijkheden, ook financieel interessantere, maar koos uiteindelijk toch voor ons. Dat zegt wat over zijn karakter en motivatie om beter te worden."

"Met zijn kwaliteiten geeft hij ons nog meer mogelijkheden op het middenveld en we zijn ervan overtuigd dat hij zichzelf dit jaar bij ons nog verder zal gaan ontwikkelen."

Na Felix Dornebusch, Yigit Emre Çeltik en Samy Baghdadi is Duarte de vierde zomeraanwinst voor Fortuna, dat het nieuwe seizoen zaterdag begint met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

