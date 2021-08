De transfer van Denzel Dumfries van PSV naar Internazionale bevindt zich in de afrondende fase. De Oranje-international ondergaat vrijdag de medische keuring, waarna de overgang kan worden afgerond.

Dumfries heeft al een persoonlijk akkoord met de club uit Milaan. PSV ontvangt 12,5 miljoen euro van de Italiaans kampioen voor de rechtsback. Via bonussen kan de transfersom oplopen naar 15 miljoen, zo melden diverse Italiaanse kranten en Nederlandse media als VI en AD donderdag.

In afwachting van zijn transfer trainde Dumfries de afgelopen dagen individueel bij PSV. De voormalig aanvoerder behoorde dan ook niet tot de wedstrijdselectie bij de duels in de voorronde van de Champions League en de Johan Cruijff Schaal.

De 25-jarige Dumfries wordt de elfde Nederlander in dienst van de Italiaanse topclub. Onder anderen Faas Wilkes, Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Aron Winter, Clarence Seedorf, Edgar Davids en Wesley Sneijder gingen hem voor. Oranje-international Stefan de Vrij staat momenteel ook onder contract bij de 'Nerazzurri'.

Dumfries wordt in Milaan opvolger van Hakimi

Dumfries speelde zijn gehele jeugd bij de amateurs en kwam pas op achttienjarige leeftijd bij Sparta in het betaald voetbal terecht. Via sc Heerenveen belandde hij in 2018 bij PSV.

Daar groeide Dumfries uit tot aanvoerder en international. Hij heeft 23 interlands op zijn naam staan en maakte twee treffers, allebei op het EK van deze zomer.

Op dat toernooi speelde de fysiek sterke verdediger zich in de kijker bij Inter, dat een opvolger zocht voor de voor 60 miljoen euro aan Paris Saint-Germain verkochte rechtsback Achraf Hakimi. Daarnaast staat de Italiaanse club op het punt om spits Romelu Lukaku voor zo'n 115 miljoen aan Chelsea te verkopen.

Na Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Pablo Rosario (OGC Nice) is Dumfries de derde basisspeler van vorig seizoen die deze zomer vertrekt bij PSV.