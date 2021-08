Feyenoord-trainer Arne Slot kiest donderdag voor de derde Europese wedstrijd op rij voor Bryan Linssen in de punt van de aanval. De Rotterdammers starten in de return tegen FC Luzern met dezelfde elf namen als in de heenwedstrijd (0-3).

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling FC Luzern: Vasic; Grether, Domgjoni, Burch, Frydek; Emini, Wehrmann, Schulz, Ugrinic; Ndiaye, Tasar.

De dertigjarige Linssen, die aan zijn tiende Europese wedstrijd in het shirt van Feyenoord begint, scoorde nog niet in Europees verband voor de Rotterdamse club. Hij wordt geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra. De Colombiaanse aanvaller maakte vorige week de 0-3.

Buiten de treffer van Sinisterra in de slotfase in Luzern kwamen de Europese doelpunten van Feyenoord dit seizoen vooralsnog van Guus Til. De huurling van Spartak Moskou scoorde vijf keer in drie wedstrijden. Hij vormt een middenveld met Orkun Kökçü en Jens Toornstra.

De middenvelders zullen oud-Feyenoorder Jordy Wehrmann geregeld tegenkomen. De 22-jarige Hagenaar vertrok na een huurperiode afgelopen zomer definitief naar Luzern. Hij deed vorige week als invaller mee, maar heeft nu een basisplaats in het elftal van de Zwitserse club.

Feyenoord won vorige week met 0-3 op bezoek in Zwitserland. Feyenoord won vorige week met 0-3 op bezoek in Zwitserland. Foto: ANP

Aanwinst Aursnes nog niet inzetbaar

De recente Feyenoord-aanwinst Fredrik Aursnes is er nog niet bij in De Kuip. De Noor speelde met Molde FK al wedstrijden in de voorronde van de Conference League en zou daarom pas weer ingeschreven kunnen worden als Feyenoord de groepsfase haalt.

Indien de Rotterdammers Luzern weten uit te schakelen, wacht de ploeg van Slot nog één horde op weg naar de groepsfase van de eerste editie van het nieuwe Europese clubtoernooi. Naast Feyenoord hoopt Vitesse zich tegen Dundalk FC (aftrap 21.00 uur) voor de play-offs van de Conference League te plaatsen.

Het duel tussen Feyenoord en FC Luzern staat onder leiding van de Italiaan Marco Guida en begint om 20.00 uur in De Kuip.