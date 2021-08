Denzel Dumfries vertrekt definitief van PSV naar Internazionale. De rechtsback, die vrijdag al in Milaan aankwam, heeft zaterdag een contract voor vier jaar getekend bij de Italiaanse kampioen.

PSV ontvangt naar verluidt een bedrag van 12,5 miljoen euro voor Dumfries. Die transfersom kan door bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro. Dumfries had in Eindhoven nog een contract voor twee jaar.

"We waren op de hoogte van zijn wens om deze zomer de stap naar het buitenland te maken en vinden ook dat hij dat verdiend heeft", zegt directeur voetbalzaken John de Jong zaterdag op de site van PSV. "Denzel heeft zich altijd voor meer dan 100 procent voor PSV ingezet, is hier aanvoerder, international en uitblinker in Oranje geworden. Daar zijn wij trots op. We wensen Denzel alle goeds."

In afwachting van zijn transfer trainde Dumfries in overleg met de club de afgelopen weken individueel bij PSV. De voormalige aanvoerder van de Eindhovenaren behoorde daardoor niet tot de wedstrijdselectie bij de eerste officiële duels van het seizoen.

Bij Internazionale wordt Dumfries de opvolger van Achraf Hakimi. De international van Marokko vertrok eerder deze zomer voor zo'n 60 miljoen euro van Milaan naar Paris Saint-Germain.

Dumfries maakte indruk op EK

Dumfries belandde via Sparta en sc Heerenveen in 2018 bij PSV. De afgelopen drie jaar kwam hij tot 124 wedstrijden. Daarin scoorde hij zestien keer en gaf hij twintig assists.

De 25-jarige Dumfries maakte indruk tijdens het laatste EK. De verdediger was voor Nederland trefzeker in de groepsfase tegen Oekraïne (de winnende 3-2) en tegen Oostenrijk (de 2-0).

PSV raakte eerder al Donyell Malen kwijt aan Borussia Dortmund en Pablo Rosario aan OGC Nice. De Eindhovenaren voegden Joël Drommel, André Ramalho, Philipp Mwene en Davy Pröpper aan de selectie toe.

Overigens is Dumfries niet de enige speler die zaterdag door Inter werd gepresenteerd. De club van Stefan de Vrij nam ook spits Edin Dzeko over van AS Roma. Hij is de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Romelu Lukaku.