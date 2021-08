Achraf El Bouchataoui speelt komend seizoen voor RKC Waalwijk. De Brabantse club huurt de middenvelder voor één seizoen van Feyenoord.

"Achraf past binnen onze clubfilosofie om talentvolle spelers met doorgroeimogelijkheden aan ons te binden. Met de komst van Achraf vergroten we onze mogelijkheden op het middenveld", aldus RKC-directeur Frank van Mosselveld donderdag.

De 21-jarige El Bouchataoui doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2020 zijn profdebuut bij FC Dordrecht. Afgelopen seizoen maakte hij ook zijn debuut voor Feyenoord. Hij kwam drie keer in actie in de Eredivisie.

El Bouchataoui is de zevende speler die RKC deze zomer heeft aangetrokken. Eerder legde de club Iliass Bel Hassani, Joel Pereira, Alexander Büttner, Issam El Maach, Michiel Kramer en Jens Odgaard vast.

RKC begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.