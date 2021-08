Quique Setién kijkt er niet van op dat hij in augustus vorig jaar werd ontslagen als trainer van FC Barcelona. De voorganger van Ronald Koeman zag dat er van alles misging bij de Catalanen en dat het onmogelijk was om de doelstellingen te realiseren.

"We verloren de competitie doordat Real Madrid zes penalty's kreeg en we hadden een moeilijke fase door de vele problemen binnen de club. Je kan denken dat de fout bij de trainer ligt, maar iedereen weet dat het niet mijn fout was. Natuurlijk maak ik als trainer ook fouten, maar iedereen had daar gefaald", zegt Setién tegen het Spaanse Jot Down over zijn periode bij 'Barça'.

Setién nam in januari 2020 het stokje over van Ernesto Valverde. FC Barcelona eindigde in dat seizoen als tweede in de competitie, op vijf punten van Real Madrid. In de Champions League ging het in de kwartfinales helemaal mis tegen Bayern München: 8-2.

"We wisten al dat het team tekortkwam. Niet om Real Mallorca te verslaan, maar wel op dat niveau", blikt Setién terug op die afstraffing tegen de Duitsers. "Barcelona worstelde al een paar jaar. We wisten al dat er een enorme metamorfose nodig was. Iedereen wist dat, maar het was niet mogelijk om iets te doen, ook financieel niet."

FC Barcelona verloor bijna een jaar geleden met liefst 8-2 van Bayern München. Foto: Pro Shots

Setién: 'Trof een kleedkamer aan die niet blij was'

"Ik heb nooit een kleedkamer zoals die bij Barcelona meegemaakt, ook niet bij de nationale ploeg of Atlético Madrid", aldus Setién. "Dat was een shock voor me. Ik trof een kleedkamer aan die niet blij was. En dat had ik in de veertig jaar dat ik in het voetbal zat nog nooit meegemaakt."

Setién (62) staat zelf niet meer te trappelen om nog aan de slag te gaan als coach. "Op dit moment zie ik mezelf geen trainer meer worden, ik ben alle interesse verloren. Ik ben er wel klaar mee om de hele tijd te moeten verdedigen wat ik aan het doen ben."

Koeman nam in augustus vorig jaar de taken over van Setién en begint nu aan zijn tweede seizoen als coach bij Barcelona. De Spaanse club begint de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Dat gebeurt dan wel zonder de vertrokken Lionel Messi.