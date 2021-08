De opvallende keeperswissel van Chelsea voorafgaand aan de gewonnen strafschoppenserie (6-5) in de Europese Super Cup van woensdag tegen Villarreal, is eerder al besproken tussen de doelmannen en de staf. Volgens trainer Thomas Tuchel is daarbij gekeken naar de historie van de keepers met penalty's.

"Het was zeker niet spontaan. We hebben het met de keepers (Kepa Arrizabalaga en Édouard Mendy, red.) besproken toen wij als staf hier begonnen. We hebben gekeken naar de statistieken en die laten zien dat Kepa procentueel meer penalty's pakt", zei Tuchel na afloop van de wedstrijd tegen BT Sport.

"De jongens van de analyses en de keeperstrainers lieten me de gegevens zien en toen hebben we met de keepers besproken dat dit kan gebeuren in een knock-outwedstrijd. Sindsdien weten zij het en is het fantastisch om te zien hoe Édouard dat ook accepteert."

Tuchel trad met zijn actie in de voetsporen van Louis van Gaal. De Nederlandse coach wisselde tijdens de kwartfinales op het WK van 2014 doelman Jasper Cillessen voor Tim Krul. Ook die actie betaalde zich uit: net als Chelsea wist ook Oranje toen de penaltyserie te winnen.

"Het was natuurlijk niet de ideale situatie. Maar ik was er klaar voor, want ik wist dat dit kon gebeuren", reageerde Kepa, die twee strafschoppen wist te keren, tegen BT Sport. Mendy: "We spelen voor Chelsea en voor de prijzen. Dat doen we samen. Ik ben heel blij met Kepa."

Hakim Ziyech liep na zijn blessure rond met een brace.

Tuchel baalt van uitvallen 'beslissende' Ziyech

Chelsea kwam in de finale in de eerste helft op voorsprong via Hakim Ziyech. De oud-Ajacied moest vlak voor rust worden gewisseld vanwege een schouderblessure. Het is nog niet duidelijk of Ziyech de komende weken in actie kan komen.

"Als je een speler in de eerste helft eruit haalt, dan is het vanwege iets ernstigs. Dat is erg balen, want hij is de afgelopen duels beslissend geweest voor ons. Het was moeilijk hem eruit te halen", aldus Tuchel over Ziyech.

Voor Chelsea begint het nieuwe Premier League-seizoen zaterdag al met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (aftrap 16.00 uur).