Vier op de tien profvoetballers in Nederland zeggen dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaalde voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Bij spelers met een migratieachtergrond ligt dat aandeel nog hoger (25 procent). Dat meldt het Mulier Instituut na een peiling onder 118 profs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Voor het onderzoek werden 1.044 profs via hun aanvoerder benaderd. Hoewel lang niet iedereen heeft gereageerd, spreekt het Mulier Instituut over een representatief onderzoek, ook omdat velen over een taboe spreken en hebben aangegeven dat ze het een lastig onderwerp vinden om over te praten.

Een kwart van de spelers zegt dat er binnen hun team weleens grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging. De meningen over de onwenselijkheid van zulke grappen verschillen.

Een vijfde van de spelers zegt dat binnen het betaalde voetbal een taboe heerst op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. Deze mening komt vaker voor onder spelers met een migratieachtergrond (31 procent). Vooral deze spelers vinden het ook belangrijk dat er meer trainers en bestuurders van kleur komen in het betaalde voetbal.

Negatieve reacties van supporters, de publieke opinie en maatschappelijke normen en tradities worden als grootste belemmeringen gezien voor de aanpak van racisme. Naast sancties wordt positieve aandacht vanuit de voetbaljournalistiek, de KNVB en clubs als de belangrijkste maatregel gezien die bijdraagt aan het bestrijden van racisme in het betaalde voetbal.

KNVB: 'Discriminatie en uitsluiting worden in geen enkele vorm getolereerd'

De KNVB was niet betrokken bij de peiling van het Mulier Instituut, maar is wel op de hoogte van de uitkomst. "Iedereen die discrimineert en anderen uitsluit hoort niet thuis in het voetbal", reageert de voetbalbond donderdag.

"Om discriminatie te bestrijden, hebben we de afgelopen anderhalf jaar twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen ingevoerd. Zo is de termijn voor stadionverboden verdubbeld tot tien jaar en spelers kunnen vijf tot tien wedstrijden worden geschorst. Naast straffen werken we ook volop aan bewustwording, samenwerking en signalering."

"We voeren ook persoonlijke gesprekken met profvoetballers om hun uit te leggen wat we allemaal doen op dit gebied en hen te vragen naar hun persoonlijke ervaringen en ideeën. De grens is helder: discriminatie en uitsluiting worden in geen enkele vorm getolereerd", aldus de KNVB.