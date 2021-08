Chelsea heeft woensdag ten koste van Villarreal voor de tweede keer in de historie de Europese Super Cup veroverd. De Champions League-winnaar was in Belfast na 1-1 na 120 minuten de sterkste in de strafschoppenserie (6-5).

De vorige keer dat Chelsea de Super Cup won was in 1998 toen Real Madrid met 1-0 werd verslagen. In 2012, 2013 en 2019 verloren 'The Blues' de strijd om de eerste Europese prijs van het seizoen, maar tegen Europa League-winnaar Villarreal was het woensdag weer raak.

In het eerste halfuur op Windsor Park was Chelsea beter, met de 1-0 van Hakim Ziyech in de 29e minuut tot gevolg. De oud-Ajacied speelde een goede wedstrijd, tot hij vlak voor rust uitviel met een schouderblessure. Ondertussen kwam Villarreal beter in de wedstrijd.

Chelsea ontsnapte meermaals aan de gelijkmaker, maar in de 73e minuut werd het dan toch verdiend 1-1 door een goal van Gerard Moreno. Daar bleef het bij, ook in de verlenging.

Opvallend was dat Chelsea-trainer Thomas Tuchel vlak voor de strafschoppenreeks doelman Edouard Mendy verving door Kepa Arrizabalaga, vergelijkbaar met de wissel Tim Krul voor Jasper Cillessen van Louis van Gaal tijdens de achtste finale van Oranje op het WK 2014 tegen Costa Rica. Uiteindelijk pakte ook deze wissel goed uit. Chelsea begon de serie met een misser van Kai Havertz, maar doordat Kepa de strafschoppen van Aïssa Mandi en Raúl Albiol keerde ging de beker naar Londen.

ZIyech is afmaker en aangever

Twee maanden geleden tijdens de Champions League-finale van Chelsea tegen Manchester City (1-0) was Ziyech nog negentig minuten bankzitter, maar tegen Villarreal had hij een basisplaats. Het was voor de 28-jarige Marokkaans international het gevolg van een goede voorbereiding.

In de eerste helft eiste Ziyech een hoofdrol op. Hij opende in de 27e minuut de score door een lage voorzet Havertz binnen te werken, al raakte hij de bal niet optimaal. Vervolgens liet hij zich ook zien als aangever. Ziyech stelde Marcos Alonso bijna in staat te scoren en een vrije trap van de spelmaker kwam bij de tweede zomaar bij Kurt Zouma, die faalde in de afronding.

Enkele minuten later zat de wedstrijd er ineens op voor Ziyech. Na een botsing met de Argentijnse verdediger Juan Foyth kon hij in de veertigste minuut niet verder omdat hij veel pijn had aan zijn linkerbovenarm. Eerst leek er een brancard aan te pas te moeten komen, maar Ziyech kon uiteindelijk onder begeleiding zelf het veld verlaten.

Chelsea had tot dat moment de overhand, maar Villarreal leek in blessuretijd van de eerste helft langszij te komen. Alberto Moreno volleerde de bal met links hard tegen de lat.

Villarreal heeft overhand na rust

Na rust lag het initiatief bij Villarreal. Gerard Moreno schoot de bal in de 52e minuut tegen de paal, na een slechte uittrap van de uitglijdende Chelsea-keeper Mendy.

Een kwartier voor tijd scoorde Moreno wel. Na een goede combinatie met Boulaye Dia schoot de aanvaller de bal fraai binnen, waardoor het verlengen werd.

In de verlenging was invaller Mason Mount dicht bij een treffer. De inzet van de voormalig Vitesse-speler in de 107e minuut werd gekeerd door Villarreal-keeper Sergio Asenjo.

Veertien strafschoppen in totaal

Zo stevende de wedstrijd af op penalty's met de wissel Kepa voor Mendy als bijzonder moment. Toch was het Villarreal-doelman Asenjo die zich als eerste onderscheidde in de serie door de strafschop van Havertz te pakken. Moreno (Villarreal) en César Azpilicueta (Chelsea) scoorden vervolgens wel, waarna Kepa de penalty van Mandi (Villarreal) pakte.

Daarna waren Alonso (Chelsea), Pervis Estupiñán (Villarreal), Mount (Chelsea), Moi Gómez (Villarreal), Jorginho (Chelsea), Daniel Raba (Villarreal), Christian Pulisic (Chelsea), Foyth (Villarreal) en Atonio Rüdiger (Chelsea) feilloos.

De 35-jarige Albiol, de meest ervaren speler van Villarreal, was de veertiende speler die achter de bal ging staan en hij stuitte op Kepa. Zo pakte Chelsea twee maanden na Champions League ook de Europese Super Cup.