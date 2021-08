Chelsea heeft woensdag ten koste van Villarreal voor de tweede keer in de historie de Europese Super Cup veroverd. De Champions League-winnaar was in Belfast na 1-1 na 120 minuten de sterkste in de strafschoppenserie (6-5).

De vorige keer dat Chelsea de Super Cup won was in 1998 toen Real Madrid met 1-0 werd verslagen. In 2012, 2013 en 2019 verloren 'The Blues' de strijd om de eerste Europese prijs van het seizoen, maar tegen Europa League-winnaar Villarreal was het woensdag weer raak.

In het eerste halfuur op Windsor Park was Chelsea beter, met de 1-0 van Hakim Ziyech in de 29e minuut tot gevolg. De oud-Ajacied speelde een goede wedstrijd, tot hij vlak voor rust uitviel met met schouderblessure. Ondertussen kwam Villarreal beter in de wedstrijd.

Chelsea ontsnapte meermaals aan de gelijkmaker, maar in de 73e minuut werd het dan toch verdiend 1-1 door een goal van Gerard Moreno. Daar bleef het bij, ook in de verlenging.

Opvallend was dat Chelsea-trainer Thomas Tuchel vlak voor de strafschoppenreeks doelman Edouard Mendy verving door Kepa Arrizabalaga, vergelijkbaar met de wissel Tim Krul voor Jasper Cillessen van Louis van Gaal tijdens de achtste finale van Oranje op het WK 2014 tegen Costa Rica. Uiteindelijk pakte ook deze wissel goed uit. Chelsea begon de serie met een misser van Kai Havertz, maar doordat Kepa de strafschoppen van Aïssa Mandi en Raúl Albiol keerde ging de beker naar Londen.