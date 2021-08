Vitesse-trainer Thomas Letsch verwacht dat Vitesse donderdag de klus gaat klaren in de return tegen Dundalk in de derde voorronde van de Conference League. De Arnhemmers speelden een week geleden met 2-2 gelijk in GelreDome en moeten winnen in Dublin om de play-offs te halen.

"Ik ben ervan overtuigd dat we sterk genoeg zullen zijn om dit te bewerkstelligen en door te gaan", zei Letsch woensdag op de persconferentie van Vitesse in het Tallaght Stadium. "Europees voetbal is sowieso speciaal. Dat ervaren we nu ook volop. We moeten ervan genieten, maar ons tegelijkertijd strak aan ons plan houden. Dat is de ultieme combinatie.

Vorige week in Arnhem was Vitesse sterker dan de huidige nummer zeven van de League of Ireland Premier Division, maar ontsnapte de ploeg ternauwernood aan een nederlaag. Loïs Openda maakte vlak voor tijd de 2-2.

"Het was, zeker in het eerste uur, een uitstekende wedstrijd", keek Letsch woensdag terug. "We hebben alleen twee dingen niet goed gedaan: we maakten de kansen niet af en door fouten kregen we twee goals tegen. We moeten daarvan leren en zijn ermee aan de slag gegaan. Dat willen we donderdag op het veld laten zien."

Thomas Letsch tijdens de persconferentie woensdag van Vitesse. Thomas Letsch tijdens de persconferentie woensdag van Vitesse. Foto: Pro Shots

Confrontatie met Anderlecht gloort

Omdat Openda in de slotfase niet alleen scoorde maar ook rood kreeg, is hij er door een schorsing niet bij in de return tegen Dundalk. Letsch mist ook Oussama Tannane, Jacob Rasmussen en Eli Dasa, die door blessures ontbreken.

Mocht Vitesse doorgaan, dan wacht in de play-offs waarschijnlijk een zware confrontatie met Anderlecht. De Belgische topclub won afgelopen donderdag met 0-3 bij het Albanese KF Laçi.

Dundalk tegen Vitesse begint donderdag om 21.00 uur in het Tallaght Stadium en staat onder leiding van de Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux.