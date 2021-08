Diverse Belgische clubs openen tribunevakken voor seizoenskaarthouders die niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Ook supporters die niet kunnen aantonen dat ze het coronavirus hebben gehad of niet tijdig een test hebben ondergaan, kunnen plaatsnemen in het vak.

Iedereen in het 'coronavak' moet op weg naar zijn stoeltje een mondkapje dragen, afstand houden en de sanitaire maatregelen in acht nemen. Het gaat komend weekend om de clubs Cercle Brugge, Charleroi en Zulte Waregem. Volgende week volgen Oostende en Kortrijk, omdat die clubs dan pas thuis spelen.

Vanaf vrijdag mogen profclubs in België weer volop toeschouwers toelaten in de stadions, zolang de fans maar een zogenoemd COVID-19 Safe Ticket kunnen overleggen. Maar bijvoorbeeld in het Brugse Jan Breydel Stadion van Cercle zijn zondagavond tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht op een deel van de noordtribune trouwe fans welkom zonder dat vereiste certificaat.

Die supporters moeten zich wel vooraf laten registreren in 'bubbels' van maximaal acht personen en zich zondag tussen 16.00 en 17.00 uur verzamelen op de afgesproken plek om door extra ingehuurde stewards naar hun zitplaats te worden begeleid. De toegang naar het vak wordt een uur voor de aftrap, die om 18.30 uur is, afgesloten.

De Belgische Pro League is al drie speelronden onderweg en tot dusver mocht de capaciteit van de stadions slechts deels worden benut. Komend weekend gaat de Eredivisie van start en daar mag het stadion voor 67 procent gevuld zijn.

