42' Hakim Ziyech moet de strijd staken, met een blessure die veel lijkt op een schouder die uit de kom is. Een grote tegenvaller voor de Marokkaan, die goed op dreef is in deze voorbereiding. Zo was Ziyech onder meer twee keer trefzeker tegen Tottenham Hotspur. Christian Pulisic, net terug van de Gold Cup, is zijn vervanger.