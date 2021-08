Peter Hyballa heeft woensdag hard uitgehaald naar de spelers van Esbjerg fB, nadat hij eerder op de dag was opgestapt bij de Deense club. De oud-trainer van NEC Nijmegen en NAC Breda, die werd beschuldigd van fysieke en mentale mishandeling, zegt dat er juist sprake was van pesterijen en een complot tegen hem.

"Ik ben Pietje Pannenkoek niet. Ik heb zoveel shit moeten eten. Psychologische terreur. Dat hoort als trainer misschien. Daar krijg je ook naar betaald. Maar ik heb maar één leven, bedacht ik mezelf. En ik vind mezelf een leuke man. Dus gun ik me een leuk leven. Dus laat die centen lekker zitten, vond ik", zegt Hyballa tegen het AD.

De 45-jarige Hyballa was slechts zeven weken in dienst bij de club, waar Rafael van der Vaart dinsdag werd aangesteld als assistent-trainer. De voormalig Oranje-international moest er mede voor zorgen dat er weer een werkbare situatie zou ontstaan na een ernstig conflict tussen Hyballa en de selectie.

Eind juli eisten de spelers in een uitgelekte brief in de krant het vertrek van de Duitser, omdat hij ze openlijk zou vernederen en ze blessures zouden oplopen door het zware trainingsregime. Hyballa begrijpt daar niets van. "Te hard trainen? Het is topsport!"

Rafael van der Vaart trad dinsdag toe tot de technische staf van Esbjerg. Rafael van der Vaart trad dinsdag toe tot de technische staf van Esbjerg. Foto: Pro Shots

'Ik heb ervan moeten huilen'

Volgens Hyballa zat de boulevardpers achter hem aan. Daarnaast spreekt hij van racisme door de spelers, die een link legden tussen zijn afkomst en het nazisme. "Ik ben een linksgeoriënteerde man, weet je dat? Begin niet over de Tweede Wereldoorlog tegen mij. Ik ben meer Nederlander dan Duitser. Door mij stelselmatig een etiket op te plakken over die enge tijd, raak je mijn familie in het hart. Ik heb ervan moeten huilen."

Hyballa voelde zich wel gesteund door de Amerikaanse eigenaar Paul Conway, maar hij zag uiteindelijk toch geen toekomst meer bij de club. Oudere spelers zouden volgens hem jonge spelers onder druk hebben gezet. "Ze hebben me kapot gemaakt. Ik ben er letterlijk ziek van geworden."

Esbjerg was al de vijfde club van Hyballa in vijf jaar. Naast NEC en NAC was hij in die periode ook trainer van het Slowaakse DAC 1904 en het Pool Wisla Kraków.