Het Nederlands elftal moet het in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd op 1 september in en tegen Noorwegen doen zonder de steun van Oranje-fans. De UEFA en de FIFA hebben woensdag besloten dat bij al het interlandvoetbal in september geen uitpubliek welkom is vanwege het coronavirus.

"Ieders veiligheid is de voornaamste prioriteit in deze onzekere tijden", aldus de UEFA en de FIFA woensdag in een verklaring. Over de interlandperiodes in oktober en november is nog geen besluit genomen.

Noorwegen-Nederland wordt gespeeld in Oslo. Het is de eerste interland van Oranje van de derde termijn van Louis van Gaal, die vorige week zijn handtekening zette onder een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Nederland speelt in september ook nog in het Philips Stadion tegen Montenegro (4 september) en in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije (7 september). Bij die kwalificatiewedstrijden zullen dus geen supporters uit respectievelijk Montenegro en Turkije aanwezig zijn, maar wel Oranje-publiek.

Van Gaal maakt vrijdag voorlopige selectie bekend

Aanstaande dinsdag geeft Van Gaal zijn eerste persconferentie van zijn derde termijn, maar vrijdag rond 13.00 uur maakt hij al zijn voorlopige selectie bekend voor de confrontaties met Noorwegen, Montenegro en Turkije.

Vrijdag 27 augustus volgt het definitieve keurkorps. Van Gaal zou aanvankelijk zondagavond met zijn voorlopige selectie komen.

De zeventigjarige Van Gaal zal meteen moeten presteren met Oranje, dat tweede staat in de groep. Nederland heeft een punt minder dan Turkije en evenveel punten als Noorwegen en Montenegro. Alleen de winnaars van de groepen plaatsen zich voor het WK. De nummers twee krijgen een herkansing in de play-offs.