Trainer Arne Slot vindt dat Feyenoord niet in de positie zit om de return tegen FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League lict op te vatten. De Rotterdammers lijken zo goed als zeker van de play-offs na de 0-3-overwinning in Zwitserland.

"Het is een heel goede uitgangspositie, maar twee weken geleden zag ik hier in De Kuip de tegenstander zes, zeven keer alleen voor de keeper staan", memoreerde Slot woensdag op zijn persconferentie de zwaarbevochten 3-2-zege op FC Drita in de vorige voorronde.

"Het zou bijna ridicuul zijn als wij twee weken na die wedstrijd tegen FC Drita tegenstanders zouden gaan onderschatten. Ik benoem elke keer wat we moeten doen om goed aan de bal en zonder de bal te zijn. Voor het spel zonder bal is heel veel arbeid nodig."

De 42-jarige Slot erkende dat de stemming bij Feyenoord in twee weken tijd is omgeslagen. Na de moeizame overwinning op FC Drita wonnen de Rotterdammers eenvoudig bij FC Luzern en waren ze in een oefenduel verrassend te sterk voor Atlético Madrid, de regerend landskampioen van Spanje.

Arne Slot is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Feyenoord. Arne Slot is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Balanceren op een dun koord'

Slot gaat niet mee in de hosannasfeer. "Ik blijf rustig analyseren. Ik heb vanochtend de wedstrijd tegen Luzern teruggekeken en vlak voor onze 0-1 kregen we uit een eigen corner een enorme counter om de oren. Half struikelend kon Marcus Pedersen het gat net dichtlopen. Later maken we de 0-1."

"Dat is voor mij voetbal. Je kunt een wedstrijd op elk moment winnen en verliezen. We zullen er heel scherp op moeten zijn dat we dat morgen ook weer op orde hebben. Als we de dingen goed doen, zijn we tot goede resultaten en goed spel in staat. Maar het is balanceren op een dun koord. Het spel aan de bal is verre van perfect."

Feyenoord-FC Luzern begint donderdag om 20.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Marco Guida. De winnaar neemt het in de play-offs van de Conference League op tegen het Zweedse IF Elfsborg of Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina.