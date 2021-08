Feyenoord heeft vijftien fans een stadionverbod opgelegd. Ze zouden op 5 juni bestuursleden van de Rotterdamse club en betrokkenen bij de plannen voor een nieuw stadion hebben bedreigd en geïntimideerd.

De KNVB moet nog beslissen of ze ook een landelijk stadionverbond krijgen, laat een woordvoerder van Feyenoord woensdag weten. Het is niet bekend voor hoelang de vijftien supporters geschorst zijn door de club.

De fans maakten deel uit van een groep Feyenoord-aanhangers die voorstanders van een nieuw stadion thuis bezochten. Ze zouden op deuren en ramen hebben geslagen en dreigementen hebben geuit. De politie is in het bezit van de namen van de vijftien fans.

Als gevolg van de bedreigingen overwegen investeerders uit het stadionproject te stappen. De geldschieters, die verenigd zijn in de Vrienden aan de Maas en 40 miljoen euro zouden bijdragen aan het nieuwe stadion, waren bang dat hun steun aan het nieuwe onderkomen van Feyenoord de veiligheid van hun gezin in gevaar zou brengen.

Ook betrokken directeuren van Feyenoord werden bedreigd. Een overleg met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over het stadion kon op 8 juni niet doorgaan omdat de gemeente signalen had ontvangen van bedreigingen en intimidatie. Dat besluit werd pas een uur voor de vergadering genomen. Er stonden toen al busjes van de Mobiele Eenheid (ME) voor het stadhuis.

De mogelijke komst van het nieuwe stadion aan de oever van de Maas zorgt al jarenlang voor grote verdeeldheid onder de achterban. Een deel van de supporters wil niet verhuizen, maar de huidige Kuip verbouwen. De clubleiding van Feyenoord ziet meer in nieuwbouw. Met de bouw van het nieuwe stadion is ruim 444 miljoen euro gemoeid.