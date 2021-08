Oranje-international Lynn Wilms kan de komende maanden niet in actie komen. De verdediger is uitgeschakeld met een rugblessure, die haar er niet van weerhield uit te komen op de Olympische Spelen.

Wilms stond in Japan driemaal in de basis bij de Oranjevrouwen, waaronder in de na strafschoppen verloren kwartfinale tegen de Verenigde Staten. Volgens haar club VfL Wolfsburg had de rechtsback al voor aanvang van het toernooi last van haar rug.

Wolfsburg nam de twintigjarige Wilms deze zomer over van FC Twente, maar moet nog enkele maanden wachten totdat ze wedstrijdfit is. "Deze diagnose is bitter nieuws voor ons team en natuurlijk ook voor Lynn", zegt Ralf Kellermann, sportief directeur van de Duitse club.

'Gezondheid van spelers moet vooropstaan'

Vervolgens lijkt Kellermann een sneer uit te delen aan de medische begeleiding van de KNVB. "Deelname aan de Olympische Spelen is een hoogtepunt voor elke vrouwelijke voetballer en we wensten onze deelnemers het grootst mogelijke succes. Natuurlijk moet zelfs bij zo'n belangrijk toernooi de gezondheid van de spelers vooropstaan."

"Nu is het zaak om Lynn zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens haar revalidatie", aldus Kellermann.

Wilms heeft zestien interlands (één doelpunt) voor Oranje op haar naam staan. De Olympische Spelen waren het eerste grote toernooi voor de speelster uit het Limburgse Tegelen.

Door haar blessure zal ze ook de komende WK-kwalificatieduels met Oranje moeten missen. Op 17 september speelt Nederland voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons thuis tegen Tsjechië.