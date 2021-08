Oussama Tannane moet de return van Vitesse tegen Dundalk FC in de derde voorronde van de Conference League aan zich voorbij laten gaan. De aanvallende middenvelder kampt volgens de club met fysieke klachten, zo is woensdag bekendgemaakt.

De 27-jarige Tannane was invaller in de heenwedstrijd in stadion GelreDome, waarin Vitesse niet verder kwam dan een 2-2-gelijkspel. De elfvoudig international van Marokko wil vertrekken uit Arnhem.

Tannane was afgelopen seizoen nog de smaakmaker bij Vitesse. Met zeven doelpunten en negen assists in 29 Eredivisie-wedstrijden had hij een groot aandeel in de vierde plaats op de ranglijst. Het was voor de Arnhemmers de hoogste eindnotering sinds 2013.

Naast Tannane ontbreken Loïs Openda en Romaric Yapi in de ploeg van trainer Thomas Letsch. Het tweetal is geschorst. Openda kreeg afgelopen donderdag in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Dundalk FC rood vanwege natrappen. Daarnaast zijn Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Eli Dasa nog geblesseerd.

Dundalk FC-Vitesse begint donderdag om 21.00 uur in Dublin en staat onder leiding van de Luxemburgse scheidsrechter Alain Durieux. Omdat de uitdoelpunten vanaf dit seizoen niet meer dubbel tellen, is de winnaar van de return na de 2-2 in Arnhem automatisch door naar de play-offs. Daarin wacht een tweeluik met hoogstwaarschijnlijk Anderlecht, dat met 3-0 te sterk was voor het Albanese KF Laçi.