De videoscheidsrechter (VAR) heeft vorig seizoen in ongeveer een op de drie wedstrijden in de Eredivisie ingegrepen. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond maakte die cijfers woensdag in Zeist bekend.

Bij in totaal 306 Eredivisie-duels greep de VAR 98 keer in. Van die 98 keer leverde het VAR-advies 85 keer de juiste beslissing op, 3 keer bleef er twijfel en in 10 gevallen leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op.

In het seizoen 2019/2020, dat vanwege het coronavirus eerder werd onderbroken, greep de VAR minder vaak in. Toen waren er in 232 wedstrijden 58 VAR-ingrepen, oftewel bij een op de vier duels.

Een half jaar geleden maakte de KNVB nog bekend dat er in de eerste seizoenshelft in 126 wedstrijden 14 arbitrale fouten waren gemaakt. Dat kwam doordat de VAR ten onrechte niet ingreep, de scheidsrechter het VAR-advies niet overnam of doordat de arbiter juist ten onrechte een foutief advies overnam.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint vrijdag met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen.

