De videoscheidsrechter (VAR) heeft vorig seizoen in ongeveer een op de drie wedstrijden in de Eredivisie ingegrepen. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB maakte die cijfers woensdag in Zeist bekend.

Bij in totaal 306 Eredivisie-duels greep de VAR 98 keer in. Van die 98 keer leverde het VAR-advies 85 keer de juiste beslissing op, 3 keer bleef er twijfel en in 10 gevallen leverde het VAR-advies niet de juiste beslissing op.

In het seizoen 2019/2020, dat vanwege het coronavirus eerder werd onderbroken, greep de VAR minder vaak in. Toen waren er in 232 wedstrijden 58 VAR-ingrepen, oftewel bij een op de vier duels.

De KNVB maakte woensdag niet bekend hoeveel fouten de VAR in totaal had gemaakt. Een half jaar geleden meldde de bond nog dat er in de eerste seizoenshelft in 126 wedstrijden veertien arbitrale fouten waren gemaakt. Dat kwam doordat de VAR ten onrechte niet ingreep, de scheidsrechter het VAR-advies niet overnam of doordat de arbiter juist ten onrechte een foutief advies overnam.

In alle Eredivisie-stadions hangen camera's om buitenspel vast te leggen. Foto: Pro Shots

Buitenspelcamera grijpt 49 keer in

Vorig seizoen werd er in de Eredivisie voor het eerst gebruikgemaakt van de buitenspelcamera, die ter hoogte van het strafschopgebied op de centimeter nauwkeurig registreert of er sprake is van buitenspel.

Volgens Van Egmond werd de camera 895 keer gebruikt. In 846 gevallen volgde de bevestiging van een juiste beslissing, 49 keer moest de beslissing van de arbitrage op het veld worden aangepast.

Van Egmond vertelde dat het erop lijkt dat het aantal zware overtredingen (ernstig gemeen spel) afneemt. Dat komt vermoedelijk mede door de aanwezigheid van de VAR.

Spelregels rond hands iets veranderd in nieuw seizoen

Dit seizoen zijn er enkele kleine spelregelwijzigingen, vooral rondom handsballen. Dat staat als volgt in de spelregels omschreven: "Scheidsrechters moeten de 'te rechtvaardigen' positie van de hand of arm beoordelen, in relatie tot wat de speler aan het doen is in die specifieke situatie."

Daarnaast is onopzettelijk hands van de aanvallende partij niet meer strafbaar als dat tot een doelpunt leidt. Uitzondering is als de doelpuntenmaker zelf onopzettelijk hands begaat.

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint vrijdag met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen.

